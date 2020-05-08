В рамках медреформы 45 из 46 родильных домов Украины увеличили финансирование по программе ПМГ – НСЗУ

Почти все родильные дома Украины в рамках медреформы увеличили финансирование, сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

"Договор с НСЗУ на предоставление услуги "Медицинская помощь при родах" заключили 396 больниц. Из них - 46 родильных дома. 45 родильных домом получат по Программе медицинских гарантий (ПМГ) больше, чем в прошлом году по субвенции", - сообщается в пресс-релизе НСЗУ.

По информации НСЗУ, в частности, Киевский городской роддом №5, бюджет которого в пределах ПМГ составляет 126 млн грн, получит на 94 млн больше, чем по медсубвенции в 2019 году.

Родильный дом №1 Одесского горсовета по контракту с НСЗУ получит 42,1 млн грн, что в 5,6 раза больше прошлогодней субвенции.

Ужгородский городской родильный дом по контракту с НСЗУ получил 96 млн грн, что в 5,4 раза больше субвенции.

И.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан отметила, что медицинская помощь при родах является приоритетом, оплату за роды медучреждения получают по повышенному тарифу.

"Для роженицы услуга является бесплатной. Причем, если это будут и физиологические роды, и кесарево сечение, ургентные или плановые. Согласно договору с учреждением, НСЗУ оплатит каждые роды, поэтому роженица имеет право получить полный объем услуг. Услуга не предусматривает выбор пациенткой конкретного врача в родильном отделении", - пояснила Мовчан.

В свою очередь, главный врач Киевского городского роддома №5 Дмитрий Говсеев, чьи слова приводятся в пресс-релизе, отмечает, что "акушерская служба Киева поддерживает медицинскую реформу".

"Каждая роженица выбирает самостоятельно роддом, в котором рожать. А больницы заинтересованы в каждой пациентке, в каждых родах. В новых условиях финансирования мы получим больше возможностей, чтобы поощрять лучших специалистов работать над обновлением материально-технической базы. Также очень важно, что впервые в истории Украины, медицинская помощь при родах признана приоритетом. Именно так можно повысить уровень рождаемости и снизить смертность. Вычеркивать медицинскую помощь из приоритетных услуг нельзя", - сказал он.

По информации НСЗУ, всего на предоставление услуги "Медицинская помощь при родах" с НСЗУ контракты заключили 396 больниц и роддомов. Общая сумма контрактов НСЗУ с клиниками по этому пакету составляет более 1,6 млрд грн. Это общий бюджет ПМГ на помощь при родах. Учреждения здравоохранения будут получать от НСЗУ оплату за каждые роды в размере 8136 грн.