События

10:16 13.05.2021

На станции киевского метро "Лесная" родила женщина

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На станции киевского метро "Лесная" родила женщина

В подземном переходе на станции киевского метро "Лесная" родила 23-летняя киевлянка, сообщает пресс-служба полиции Киева в четверг.

"Вчера вечером около 20:00 полицейские, которые несли службу на станции метро "Лесная", услышали крики о помощи. Правоохранители мгновенно среагировали и обнаружили на полу в подземном переходе женщину с младенцем. Работники полиции принесли женщине одеяло, воду, необходимые вещи гигиены и вызвали врачей", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что до приезда врачей полицейские и "небезразличная гражданка постоянно находились возле молодой мамы и следили за ее состоянием и новорожденным".

Правоохранители добавляют, что сейчас и роженица, и её ребенок находятся в больнице. Они "чувствуют себя хорошо"

Теги: #киев #метро #роды
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