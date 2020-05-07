Высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков имеет несколько причин– замминистра

Высокий уровень заболеваемости COVID-19 среди медиков имеет несколько причин, считает замминистра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

"Большая заболеваемость среди медиков имеет несколько причин. Медики - это та категория граждан, которая больше всего тестируется и, соответственно, больше выявляется. С другой стороны, в Украине многие годы пренебрегали основами инфекционного контроля, и это не вина медработников, а комплексная проблема", - сказала она в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

Микичак также уточнила, что не предусматривались бюджеты на средства индивидуальной защиты (СИЗ). "Мы проанализировали ситуацию с обеспечением СИЗ в 2019 году. По областям видно, где сколько выделяли – это меньше 1% в бюджетах разных уровней", – отметила замминистра.

Еще одна причина высокого уровня заболеваемости среди медиков, по мнению Микичак, в том, что они иногда не придерживаются нормативных документов. Кроме того, руководство многих медучреждений не урегулировало должным образом процесс при определении маршрутов пациентов.

Замминистра также отметила, что Минздрав не намерен принимать карательные меры в случаях внутрибольничного распространения инфекции или ограничивать работу врачей, лечащих пациентов с коронавирусом в нескольких медучреждениях по совместительству.

"Случай с массовым заболеванием медиков в Кропивницком похож на множество других таких вспышек внутрибольничного инфицирования. Минздрав имеет соответствующую процедуру: проводится эпидрасследование, после чего определяются точки, слабые места и исправляются ошибки. Минздрав не настроен внедрять какие-то карательные меры, для нас важно чтобы каждый руководитель мог предупредить внутрибольничное инфицирование", - сказала она.