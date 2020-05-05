Минздрав тормозит госзакупку лекарств, с сентября клиники столкнутся с дефицитом лекарств

Министерство здравоохранения тормозит закупку лекарств за средства госбюджета на 2020 год, с сентября клиники могут столкнуться с дефицитом лекарств, считает директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) Арсен Жумадилов.

"Мы планировали запуск наших закупок уже в марте. Сегодня мы находимся в мае, и наши закупки до сих пор не начались из-за того, что от Минздрава до нас не доведены некоторые решения", - сказал он в интервью изданию "Новое время" во вторник.

Жумадилов отметил, что "закупочный процесс, согласно действующему закону о публичных закупках, продолжится, ориентировочно, два месяца, производство лекарственных средств длится в среднем от четырех до шести месяцев".

"Если мы все это суммируем, получаем ориентировочный срок поставки лекарственных средств на ноябрь-декабрь в лучшем случае в этом году или даже на январь-февраль следующего года. Потери, прежде всего, будут для пациентов, для онкобольных, для больных гепатитом "С", для орфанных больных, для всех тех, кто почувствует уже осенью дефицит по их лекарственным средствам", - сказал он.

По оценке Жумадилова, "пока об этом никто не говорит, поскольку сейчас эта ситуация остро не ощущается, так как этот дефицит, о котором я сказал, мы их начнем чувствовать с сентября месяца этого года".