Комитет Рады готовит законопроект о принудительном лицензировании препаратов для борьбы с COVID-19

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахованию разрабатывает законопроект о принудительном лицензировании препаратов для борьбы с COVID-19, что позволит запустить производство этих препаратов на украинских фармзаводах, сообщил глава комитета Михаил Радуцкий.

"Комитет по вопросам здоровья нации готовит законопроект о принудительном лицензировании медпрепаратов для борьбы с CORVID-19. Планируем подать его на рассмотрение на ближайшей внеочередной сессии Верховной Рады", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Радуцкий сообщил, что принудительное лицензирование предлагается ввести на три месяца. Владельцы патента смогут получить компенсацию от украинского производителя, в соответствии с методикой, разработанной Кабмином.

Он отметил, что Украина вела переговоры о поставках препаратов с Индией и другими странами.

"К сожалению, правительства других стран все чаще принимают решение о полном запрете экспорта фармацевтической продукции, которая может применяться для противодействия коронавирусной инфекции", - написал он.

Радуцкий сообщил, что в Украине "есть пять производителей, готовых уже через неделю запустить выпуск перечня из девяти важных препаратов".

"Единственное препятствие - согласие владельцев патентов. Я считаю, что эпидемия CORVID-19 - достаточно веское основание, чтобы разрешить использование патентов без согласия правообладателей. Тем более, что фармацевтические компании - владельцы патентов - сегодня физически не могут обеспечить препаратами наш рынок в силу запрета на экспорт препаратов, который ввели другие страны", - уточнил глава комитета.