Медицина

18:07 01.04.2020

Первая в Украине программа медицинских гарантий стартовала в полном объеме – НСЗУ

1 мин читать
Первая в Украине программа медицинских гарантий стартовала в полном объеме – НСЗУ

Первая в Украине программа медицинских гарантий (ПМГ, перечень медуслуг, гарантируемых государством пациенту) стартовала 1 апреля в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), договоры с НСЗУ на оказание медицинских услуг по ПМГ подписали 1524 учреждения специализированной медицинской помощи, в том числе 50 частных.

"Это 90% заведений, которые подали свои предложения НСЗУ. Еще 138 проектов договоров ожидают подписания. Таким образом, практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны вошли в реформу и будут получать средства по договору с НСЗУ. С сегодняшнего дня деньги пойдут за пациентом в поликлиники и специализированные учреждения", - сообщает НСЗУ.

В целом проекты договоров получили 1662 поставщика специализированной медицинской помощи. Больше всего договоров подписано в Харьковской (132), Днепропетровской (110) и Львовской (102) областях.

Теги: #нсзу #медреформа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:12 28.03.2020
Второй этап медреформы начнется с 1 апреля, коронавирус на ход медреформы не повлияет – Радуцкий

Второй этап медреформы начнется с 1 апреля, коронавирус на ход медреформы не повлияет – Радуцкий

10:40 25.03.2020
В Украине больные туберкулезом не останутся без медпомощи во время пандемии коронавируса – НСЗУ

В Украине больные туберкулезом не останутся без медпомощи во время пандемии коронавируса – НСЗУ

21:28 13.03.2020
Профильный комитет отклонил законопроект про отмену медреформы

Профильный комитет отклонил законопроект про отмену медреформы

13:56 13.03.2020
НСЗУ готова на следующей неделе начать заключение договоров с медучреждениями вторичного звена

НСЗУ готова на следующей неделе начать заключение договоров с медучреждениями вторичного звена

17:37 11.03.2020
Депутаты ОПЗЖ предлагают признать утратившим силу закон о медгарантиях

Депутаты ОПЗЖ предлагают признать утратившим силу закон о медгарантиях

14:56 11.03.2020
Минздрав не останавливает медреформу – Емец

Минздрав не останавливает медреформу – Емец

23:56 05.03.2020
Ликвидации НСЗУ не будет, вертикаль СЭС восстановят

Ликвидации НСЗУ не будет, вертикаль СЭС восстановят

19:02 04.03.2020
Минздрав оказался не готов к реформе, у нового министра здравоохранения хватит смелости ответить на вызовы – НСЗУ

Минздрав оказался не готов к реформе, у нового министра здравоохранения хватит смелости ответить на вызовы – НСЗУ

16:25 04.03.2020
Первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен коронавирусу - Зеленский

Первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен коронавирусу - Зеленский

12:44 04.03.2020
Инфекционные больницы в рамках медреформы будут финансироваться через систему реагирования на ЧС – Ляшко

Инфекционные больницы в рамках медреформы будут финансироваться через систему реагирования на ЧС – Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Не все летальные случаи с зафиксированным коронавирусом вызваны COVID-19 – Ляшко

Для борьбы с коронавирусом в регионы распределено 3,7 млрд грн – Ляшко

В Украине подтверждено 669 случаев Covid-19, из них 17 летальные, 10 человек выздоровели – Минздрав

Украина ведет переговоры о поставке гидроксихлорохина – Радуцкий

В Украине увеличат количество медиков, оказывающих помощь больным с коронавирусом - Ляшко

ПОСЛЕДНЕЕ

Институт молекулярной биологии и генетики готов производить ПЦР-тесты на COVID-19, ожидает финансирования

Кабмин обнародовал условия принудительного обследования на коронавирус и принудительной госпитализации

Принудительное лицензирование препаратов для борьбы с коронавирусом может оказаться "ящиком Пандоры" для фармрынка – юрист

Правительство готовит протокол лечения COVID-19 и Украина будет закупать лекарства за рубежом – совещание у Зеленского

Не все летальные случаи с зафиксированным коронавирусом вызваны COVID-19 – Ляшко

Для борьбы с коронавирусом в регионы распределено 3,7 млрд грн – Ляшко

Борис Ложкин обеспечил ЛОРов защитными комплектами от коронавируса

Минздрав в ближайшее время разрешит использование ряда групп препаратов для лечения пациентов с COVID-19

В Украине подтверждено 669 случаев Covid-19, из них 17 летальные, 10 человек выздоровели – Минздрав

Харьковской областной инфекционной больнице передали средства индивидуальной защиты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА