Первая в Украине программа медицинских гарантий стартовала в полном объеме – НСЗУ

Первая в Украине программа медицинских гарантий (ПМГ, перечень медуслуг, гарантируемых государством пациенту) стартовала 1 апреля в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), договоры с НСЗУ на оказание медицинских услуг по ПМГ подписали 1524 учреждения специализированной медицинской помощи, в том числе 50 частных.

"Это 90% заведений, которые подали свои предложения НСЗУ. Еще 138 проектов договоров ожидают подписания. Таким образом, практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны вошли в реформу и будут получать средства по договору с НСЗУ. С сегодняшнего дня деньги пойдут за пациентом в поликлиники и специализированные учреждения", - сообщает НСЗУ.

В целом проекты договоров получили 1662 поставщика специализированной медицинской помощи. Больше всего договоров подписано в Харьковской (132), Днепропетровской (110) и Львовской (102) областях.