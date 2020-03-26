ГЭЦ Минздрава в 2019г зарегистрировал 839 новых препаратов

Государственный экспертный центр (ГЭЦ) Министерства здравоохранения Украины в 2019 году зарегистрировал 839 новых препаратов – на 10% больше, чем в 2018 году.

Согласно пресс-релизу ГЭЦ, в прошлом году ГЭЦ уплатил в бюджет Украины 126 млн грн налогов и других платежей, что на 20% выше запланированного.

ГЭЦ также сообщает, что его Сервисный центр за первый год своей работы принял около 50 тыс. посетителей

По словам директора ГЭЦ Татьяны Думенко, которые приводятся в пресс-релизе, в 2019 году ГЭЦ продолжил совершенствовать электронные каналы коммуникации. В частности, у заявителей появилась возможность предоставлять в цифровом формате отчеты о побочных реакциях на лекарства. Также благодаря системе "Визуализация" по направлению клинических испытаний производители и спонсоры, которые хотят провести клинические испытания лекарств в Украине, могут онлайн отслеживать все этапы рассмотрения своих документов.

"Все эти изменения - шаги на пути к полному переходу на электронный документооборот", - подчеркнула Думенко.

В целом в 2019 году ГЭЦ согласовал для проведения в Украине наибольшее количество международных клинических испытаний с 2012 года - 210 новых испытаний.

В испытаниях принимают участие 20 тыс. украинских пациентов, которые благодаря этому получают современное лечение и все сопутствующие обследования бесплатно под сопровождением врачей-исследователей.