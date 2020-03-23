Медицина

13:27 23.03.2020

Индийские фармкомпании готовы увеличить поставки противовирусных препаратов – IPMA

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Индийские фармкомпании готовы увеличить поставки противовирусных препаратов – IPMA

Индийские фармацевтические компании готовы обеспечить украинцев противовирусными препаратами, заявляют в Ассоциации индийских фармацевтических производителей (IPMA).

"Ведущие индийские фармацевтические компании, которых представляет в Украине IPMA, готовы оказать помощь Украине в обеспечении качественными и эффективными лекарственными средствами, в том числе противовирусными препаратами, которые в последнее время используются в борьбе с коронавирусом COVID-19 в мире", - сообщили в ассоциации.

В IPMA также сообщили, что индийские врачи отмечают определенные успехи в лечении COVID-19 такими препаратами, как "Лопинавир+ритонавир" (LPV/r), "Осельтамивир" (Oseltamivir), "Рибавирин" (Ribavirin) и "Хлорохин" (Chloroquine.

"В то же время, наверное, еще необходимо понаблюдать за пациентами, чтобы прийти к окончательному выводу", - отметили в IPMA.

При этом в ассоциации подчеркивают, что индийские фамкомпании, являющиеся одним из мировых лидеров производства препаратов для лечения ВИЧ/СПИД, будут готовы к возможному увеличению поставок в Украину в случае, если страна примет такое решение.

"Пока такие переговоры не ведутся, но мы готовы к ним", - подчеркнули в IPMA.

Вместе с тем в ассоциации сообщают, что индийские фармкомпании располагают достаточными мощностями для удовлетворения возрастающего спроса.

"Как и любое государство, в связи со сложившейся ситуацией в мире – пандемией коронавируса COVID-19, Индия должна в первую очередь защищать своих граждан. Но у наших производителей пока что имеется достаточная мощность обеспечить других страны также", - заверили в IPMA.

В ассоциации отмечают, что в настоящее время из-за отсутствия воздушного сообщения есть некоторые сложности с доставкой товаров из Индии, в том числе лексредств, в то же время задержки на таможне и перебоем с логистикой отсутствуют.

Номенклатура заказов, которые поступают от аптек и медучреждений в целом не изменилась, но, помимо обычных заказов, есть спрос на маски и дезинфицирующие средства.

IPMA объединяет глобальные фармацевтические компании-производители фармацевтической продукции, отвечающих высоким международным стандартам FDA (США), Health Canada (Канада), MHRA (Великобритания), EMA (ЕС), МСС (Южная Африка), TGA (Австралия), WHO GMP (ВОЗ), GMP (Украина) и имеют представительства в Украине.

В Украине в Ассоциацию индийских фармацевтических производителей (Indian Pharmaceutical Manufacturer’s Association – IPMA) входят следующие ведущие индийские фармацевтические компании: Abryl Pharm LLC, Dia Pharma Limited, DR. Reddy’s Laboratories Ltd., Euro Lifecare Ltd., Hetero Labs Limited, M.Biotech Limited, Macleods Pharmaceuticals Ltd., Mega Lifesciences Public Co., Ltd., Organosyn Ltd., Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Теги: #лекарства #фармкомпании #ipma #индия
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