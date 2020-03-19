Медицина

16:00 19.03.2020

Вакцина от COVID-19 появится не ранее конца 2021 года - и.о. директора НИИ гриппа

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Вакцина от COVID-19 появится не ранее конца 2021 года - и.о. директора НИИ гриппа

Появления вакцины от новой коронавирусной инфекции в 2020 году ожидать не стоит, сообщил и.о. директора НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

"21-22 год. Если мы можем в каких-то условиях обсуждать, конец 2021 года, это длительный процесс", - сказал Лиознов журналистам в четверг, отвечая на вопрос о сроках появления вакцины.

По его словам, самый быстрый этап работы над вакциной - идея и подготовка к разработке препарата. Затем следует длительный процесс доклинических исследований на животных и на здоровых добровольцах.

"Поэтому вакцины здесь и сейчас, в этом году, не будет, это займет несколько лет", - добавил Лиознов.

Он уточнил, что разработка прототипа вакцины от коронавируса займет от 4 до 6 месяцев.

Теги: #коронавирус #вакцина
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