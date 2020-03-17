Центр общественного здоровья (ЦОЗ) исследует 42 образца на коронавирус Covid-19, сообщается в Telegram-канале "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, всего с начала 2020 года в ЦОЗ поступило 140 сообщений о подозрении на коронавирус, из них семь подтвержденных (в Черновицкой области - четыре случая, Киевской - два и в Житомирской - один (летальный), 89 отрицательных.

С начала года вирусологическая референс-лаборатория протестировала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию Covid-19.

В мире было зарегистрировано 182,406 тыс. случаев заболевания Covid-19, из них 79,433тыс. человек выздоровели.