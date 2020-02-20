Медицина

12:07 20.02.2020

В Украине нет подтвержденных случаев нового коронавируса - ЦОЗ

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В Украине нет подтвержденных случаев нового коронавируса - ЦОЗ

В Украине нет подтвержденных случаев нового штамма коронавируса, Центр общественного здоровья (ЦОЗ) призывает СМИ не распространять фейки.

"Информация о пяти подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ",- сообщила пресс-служба центра в Facebook.

"Призываем СМИ не распространять эту информацию и сообщить пресс-службе Минздрава Украины об отправителе этой информации в случае получения письма",- добавили в ЦОЗ.

Теги: #коронавирус #цоз
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