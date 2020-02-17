В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболеванием коронавирусом Covid-19 – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины сообщает об отсутствии лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом Covid-19 в Украине.

"По состоянию на 17 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 71 710 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 775 - летальные. Выздоровели уже 11 175 человек. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая Covid-19 не зафиксировано", - сообщает Минздрав в своем Twitter в понедельник.