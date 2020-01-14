Медицина

16:39 14.01.2020

Украина должна допустить частные клиники к лечению пациентов за счет госбюджета – мнение

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Украина должна допустить частные клиники к лечению пациентов за счет госбюджета – мнение

Для стимулирования инвестиций в систему здравоохранения Украина должна открыть частным клиникам возможность лечения пациентов за счет средств государственного бюджета, считает почетный президент Всемирной ассоциации медицинского туризма (Global Healthcare Travel council, GHTC) Эмин Чакмак (Emin Çakmak).

"Министерство здравоохранения Украины должно открыть частные клиники для приема пациентов, оплачиваемых государством. Мы сделали это в Турции 15 лет назад, где правительство покрыло 70%, пациенты - 30%/ Вы должны поощрять местных и иностранных инвесторов вкладывать средства в здравоохранение", - сказал он на пресс-конференции посвященной проведению Всемирного форума медицинского туризма Global Healthcare Travel Forum 2020, который состоится в Киеве и Львовской области 22-25 апреля 2020 года.

Как отметил Чакмак, реформирование системы финансирования здравоохранения позволит сделать эту отрасль более инвестиционно привлекательной и конкурентоспособной. ПРи этом он сказал: "Десятки стран мира пытаются развивать эту сферу услуг для увеличения поступлений в госбюджет, ведь медицинские туристы - наиболее доходный и платежеспособный клиент".

"Турция, Израиль, Венгрия и Швейцария уже не один год при поддержке государственных институтов продвигают возможность лечения в лучших медицинских учреждениях своих стран. На это выделяются из госбюджета солидные средства", - сказал он.

По словам Чакмака, в Украине очень хорошие врачи и медсестры.

"Вам нужно провести быстрые реформы в стране. Вам необходимо привлечь международных и национальных инвесторов в отрасль здравоохранения", - сказал он.

Как сообщалось, средний чек иностранного пациента в украинских клиниках в 2019 году возрос с $2000-2500 до почти $2800.

В 2018 году средний чек иностранного пациента, который проходил лечение в украинских клиниках, составлял $2-2,5 тыс. без учета расходов на транспорт и проживание. Иностранных пациентов принимало около 120 клиник в разных регионах страны.

В том же году в украинские клиники приехали лечиться около 65 тыс. иностранцев, из страны на лечение выехало около 160 тыс. чел. Лидерами выездного медтуризма из Украины являются Германия и Израиль и Турция.

По данным УАМТ, в настоящее время в сегменте въездного медицинского туризма в Украине представлены преимущественно частные клиники.

Теги: #медицина #медреформа #пациенты #бюджет #здравоохранение
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