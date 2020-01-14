Медицина

13:18 14.01.2020

Пять человек умерли в Украине от осложнений гриппа с октября 2019 года

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Пять человек умерли в Украине от осложнений гриппа с октября 2019 года

С начала эпидемиологического сезона в Украине от осложнений гриппа умерли пять человек, сообщает Центр общественного здоровья в соцсети Facebook.

"С октября 2019 года по 12 января 2020 года от осложнений гриппа умерли пять взрослых: две женщины и трое мужчин. Трое умерших зарегистрированы в Житомирской области, по одному в Тернопольской области и Запорожье. Ни у кого из умерших не было прививки от гриппа. Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря", - указывается в сообщении.

Всего с 31 сентября по 12 января заболели 2,2 млн человек (5,8% населения), из них 1,5 млн – дети (68% всех заболевших). Госпитализированы были 61,842 тыс. человек.

Теги: #цоз #смерть #грипп
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