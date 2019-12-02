Германская STADA покупает фармбизнес рецептурных и безрецептурных препаратов Biopharma

Германская фармкомпания STADA покупает фармбизнес рецептурных и безрецептурных препаратов производителя препаратов крови Biopharma.

Согласно пресс-релизу STADA в понедельник, фармацевтический бизнес Biopharma станет неотъемлемой частью STADA в Украине и имеет мощный потенциал роста в производстве высококачественных рецептурных и безрецептурных препаратов.

Соглашение предусматривает приобретение производственных мощностей в городе Белая Церковь (Киевская обл.).

Акционеры Biopharma сохранят бизнес компании, связанный с переработкой плазмы крови, и сосредоточатся на его развитии как в Украине, так и за ее пределами. Для приобретения STADA необходимо получить разрешение на слияние в Украине.

Как ожидается, сделка будет закрыта в декабре 2019 года.

Украинским бизнесом STADA будет руководить новоназначенный генеральный директор Борис Лабенский.

Управляющий партнер компании Biopharma Константин Ефименко вместе с партнером Василием Хмельницким и финансовыми инвесторами сосредоточится на развитии бизнесе компании Biopharma по переработке плазмы крови, развивая новый завод Biopharma по фракционированию плазмы и сеть современных центров сбора крови и расширяя наше присутствие на международных рынках.