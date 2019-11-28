Кабмин перенаправил 70 млн грн с реконструкции НИР на строительство нового корпуса "Охматдета"

Кабинет министров Украины перенаправил 70 млн грн с госинвестпроекта реконструкции с расширением Национального института рака на госинвестпроект строительства лечебно-диагностического корпуса НДСБ "Охматдет".

Это закреплено распоряжением правительства от 15 ноября.

Кабмин также перенаправит 25 млн грн на строительство лечебно-реабилитационного корпуса госучреждения "Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова НАМНУ", уменьшив на эту сумму финансирование госинвестпроекта "Национальный научно-практический центр нейротравмы и нейрореабилитации в соствае госучреждения "Институт нейрохирургии им. акад. Ромоданова НАМНУ"

Как сообщалось, межведомственная комиссия в начале ноября включила в перечень государственных инвестиционных проектов еще два проекта в сфере здравоохранения общей стоимостью 53 млн грн, сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В настоящее время в перечне государственных инвестпроектов в сфере здравоохранения числится уже 17 инвестпроектов, в том числе два завершенных: достройка лечебного корпуса прикарпатского центра репродукции человека на улице Черновола в Ивано-Франковске и реставрация клинического корпуса №3 госучреждения "Институт нейрохирургии им. академика Ромоданова НАМНУ" в Киеве.

На 2020 год финансирование предусмотрено по шести инвестпроектам, в том числе по проектам строительства лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет", на создание клинической базы хирургического лечения глазной патологии (на базе лечебного корпуса в Одессе), строительство лечебно-реабилитационного корпуса госучреждения "Национальный институт сердечнососудистой хирургии им. Амосова НАМНУ" и усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине (капремонт лаборатории национального института рака по ул. Ломоносова, 33/43 в Киеве).