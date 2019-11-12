Некачественные медосмотры стали причиной роста уровня профзаболеваний – ФССУ

Рост уровня профессиональной заболеваемости среди работников украинских предприятий связан со случаями некачественного проведения медицинских осмотров, по результатам которых вовремя не обнаружено подозрение на профзаболевания, сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

По данным ФССУ, за январь-сентябрь 2019 года количество профессиональных заболеваний увеличилось на 26,5%, или на 348 заболеваний (до 1662) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В фонде отмечают, что предварительное и периодическое прохождение медицинских осмотров является обязательным для всех работников, выполняющих тяжелые или вредные работы в опасных условиях труда, где есть необходимость в профессиональном отборе, а также для всех лиц в возрасте до 21 года независимо от условий труда.

Прохождение медосмотров осуществляется работодателем за его счет. Кроме того, по результатам медицинских осмотров работодатель обязан в полном объеме провести соответствующие оздоровительные мероприятия, определенные в заключительном акте, а также устранить причины, приводящие к профессиональным заболеваниям.