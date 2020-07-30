Киевские учителя пройдут медицинский осмотр за счет города

Педагоги столицы перед началом нового учебного года пройдут медицинское обследование за счет средств городского бюджета, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Школы Киева готовятся к новому учебному году в условиях карантина. Важная мера пресечения по сохранению здоровья участников образовательного процесса - обязательный медицинский осмотр педагогов и всех работников учебных заведений. Педагоги столицы к началу нового учебного года пройдут медицинские осмотры за счет городского бюджета", – написал и. о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский на своей странице в Facebook.

По его словам, в условиях пандемии "необходимо учесть реалии и вызовы с целью создания безопасных условий пребывания учащихся, воспитанников и студентов в учебных заведениях Киева".

Мондриевский подчеркнул, что все без исключения работники образовательных учреждений столицы будут обеспечены возможностью медосмотра за счет бюджета города.

"Все чаще распространяется информация о том, что учителя должны делать это за свой счет. Еще раз хочу подчеркнуть, что медицинскую проверку учителя будут проходить за счет города. Этот вопрос на личном контроле. Профильный департамент и районные администрации уже работают над тем, чтобы определить количество педагогов, которым необходимо пройти медицинский осмотр", - подытожил Мондриевский.

бд