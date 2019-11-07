Медицина

15:32 07.11.2019

Одесская сеть аптек обжаловала в суде решение Гослекслужбы о лишении лицензии

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Одесская сеть аптек обжаловала в суде решение Гослекслужбы о лишении лицензии

ООО "Аннушка, Хелс Кэа" (Одесса) обратилось в Пятый апелляционный админсуд Одессы, подав жалобу на решение Государственной службой по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) о лишении его сети аптек лицензии.

Согласно сообщению на сайте Гослекслужбы, апелляционную жалобу указанной сети аптек будет рассматривать судья Андрей Битов, ранее остановивший действие приказа Гослекслужбы об аннулировании лицензии.

Дело назначено к рассмотрению на 17 декабря 2019 года на 15:00.

Как сообщалось, в мае 2019 года Гослекслужба лишила лицензии сеть аптек ООО "Аннушка, Хелс Кеа", указав, что среди лекарственных средств, реализовываемых сетью, были обнаружены препараты, качество которых не соответствовало требованиям нормативных документов.

Основанием для лишения лицензии стало повторное нарушение лицензиатом лицензионных условий. "В частности, по результатам внепланового мероприятия только в одном аптечном учреждении было выявлено и запрещено 75 серий 65 наименований лекарственных средств ненадлежащего качества и таких, которые официально не ввозились в Украину", - сообщает Гослекслужба.

Общество подало административный иск в Одесский окружной административный суд, а также заявление о принятии мер по обеспечению иска путем приостановления действия приказа Гослекслужбы об аннулировании лицензии.

Однако суд отказал в удовлетворении заявления о принятии мер обеспечения иска, после чего общество подало апелляционную жалобу в Пятый апелляционный админсуд, которую судья Битов удовлетворил, остановив действие приказа Гослекслужбы в части аннулирования лицензии.

23 сентября 2019 года Одесский окружной админсуд отказал в удовлетворении иска ООО "Аннушка, Хелс Кэа" в полном объеме.

Сеть насчитывает более 30 аптечных учреждений на территории Одесской, Днепропетровской Херсонской областей и Киева.

По данным госреестра, бенефициаром ООО "Аннушка,Хел Кеа" является гражданин Индии Гоел Анудж, проживающий в Одессе.

Теги: #гослекслужба #лицензии #одесса #аптека
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