Медицина

10:41 07.10.2019

Суд отпустил под ночной домашний арест и оставил на должности врача-трансплантолога, подозреваемого во взяточничестве

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Суд отпустил под ночной домашний арест и оставил на должности врача-трансплантолога, подозреваемого во взяточничестве

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток врачу-транслантологу Института Шалимова, задержанного при получении взятки в размере $20 тыс. за операцию по трансплантации печени.

"Прокуратура просила суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн, но суд принял решение о ночном домашнем аресте", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Киева.

По информации прокуратуры, доктор отстранен от должности заведующего отделением, однако как врач может продолжать проводить операции.

В прокуратуре подчеркнули, что в настоящее время решается вопрос подачи апелляции на это решение суда.

Как сообщалось, завотделом трансплантации и хирургии печени Института им.Шалимова был задержан в четверг при получении взятки в размере $20 тыс за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию. В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъят был предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более $60 тыс.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, ведутся следственные действия.

СБУ сообщила о разоблачении руководителей отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук, которые требовали у пациентов деньги за проведение операций. По данным спецслужбы, задержан "организатор противоправной схемы", продолжаются следственные действия для установления всех задействованных в противоправном механизме.

Правоохранители изъяли $840 тыс. из банковской ячейки задержанного.

Теги: #киев #коррупция #суд #трансплантолог #институт_шалимова
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