Медицина

13:34 04.10.2019

Финансирование орфанных заболеваний в проекте госбюджета 2020 г. урезали вдвое

2 мин читать
Финансирование орфанных заболеваний в проекте госбюджета 2020 г. урезали вдвое

Финансирование лечения пациентов с орфанными заболеваниями в проекте государственного бюджета на 2020 год урезано в среднем в два раза по сравнению с текущим годом, сообщила исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Государство никогда на 100% не финансировало таких людей, оно было на уровне 50%. Остальное финансировали либо региональные программы, либо сами пациенты. Однако после того, как Министерство здравоохранения сократило в проекте госбюджета на 2020 года расходы на лечение для орфанных больных, можно будет покрыть только 27% общего количества больных",- сказала она.

Иваненко также отметила, что Минздрав сократил финансирование для орфанных больных, за счет чего увеличения финансирования онкологии.

"Безусловно, программу онкологии нужно дофинансировать, но не за счет жизней других пациентов. Состоялось заседания парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования по этому вопросу. На этом заседании приняли решение обратиттся в бюджетный комитет по данному вопросу с предложением дофинансировать орфанные заболевания. Однако это только предложение, и мы не знаем какое решение примут",- сказала она.

По информации БФ, всего финансирование орфанных заболеваний в проекте бюджета на 2020 год сократилось на 614,637 млн грн (42,5%) до 830,205 млн грн, что позволит обеспечить лечением 3,361 пациента – в 2,1 раза меньше чем в текущем году. В частности, по направлениям финансирование сократилось: на 51,9% для детей с муковисцидозом, на 17,1% для детей и на 35,8% для взрослых с первичными иммунодефицитами, на 59,1% для пациентов с нанизмом, 49,4% для детей и на 55,5% для взрослых с ювенильным ревматоидным артритом, на 19,6% - болезнью Гоше, на 47,7% - мукополисахаридозом, 21,4% - орфанными метаболическими заболеваниями, 11,8% - буллезным епидермолизом, 49,4% - легочной артериальной гипертензией, 66,5% - идиопатической семейной дистонией, 43,5% - гемофилией типов А и В, 37,4% - эндопротезированием.

Теги: #финансирование #орфанные_заболевания
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:10 02.10.2019
Пациенты и представители власти будут добиваться увеличения финансирования здравоохранения в 2020 году до 4% ВВП

Пациенты и представители власти будут добиваться увеличения финансирования здравоохранения в 2020 году до 4% ВВП

11:55 02.10.2019
Минфин согласовал финансирование услуг по профилактике ВИЧ – ЦОЗ

Минфин согласовал финансирование услуг по профилактике ВИЧ – ЦОЗ

17:57 30.09.2019
Зеленский: В госбюджете на 2020 год необходимо предусмотреть надлежащее финансирование для военных

Зеленский: В госбюджете на 2020 год необходимо предусмотреть надлежащее финансирование для военных

09:42 29.09.2019
Польша выделила более $1 млн на гумпомощь Донбассу

Польша выделила более $1 млн на гумпомощь Донбассу

09:12 11.09.2019
ЕБРР профинансирует инфраструктурный проект "Укрзализныци" путем выкупа допэмиссии еврооблигаций на $100 млн

ЕБРР профинансирует инфраструктурный проект "Укрзализныци" путем выкупа допэмиссии еврооблигаций на $100 млн

09:33 04.09.2019
Сенаторы просят Трампа предоставить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности

Сенаторы просят Трампа предоставить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности

14:41 03.09.2019
ФССУ на 14,1% увеличил объем выплат по беременности и родам

ФССУ на 14,1% увеличил объем выплат по беременности и родам

07:57 29.08.2019
Трамп попросил свою администрацию пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности

Трамп попросил свою администрацию пересмотреть программу помощи Украине в области безопасности

15:07 21.08.2019
Минздрав опасается, что 4 крупнейшие национальные больницы могут остаться без финансирования

Минздрав опасается, что 4 крупнейшие национальные больницы могут остаться без финансирования

06:07 15.08.2019
В бюджет конфискуют 448 тыс. грн взносов в поддержку Радикальной партии Ляшко и Гражданской позиции - НАПК

В бюджет конфискуют 448 тыс. грн взносов в поддержку Радикальной партии Ляшко и Гражданской позиции - НАПК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве на взятке задержан врач-трасплантолог Института Шалимова

Пациентская организация заявляет о блокировании Минздравом закупки лекарств на 1,6 млрд грн

Ряд сотрудников Минздрава заявляют о блокировании работы некоторых направлений новым руководством ведомства

Обыски в НИР в августе начались за пять дней до ожидаемого распоряжения правительства об автономизации института – главврач

Пациенты с пересаженными органами поднимутся на Говерлу для поддержки трансплантации в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Департамент мониторинга НСЗУ возглавил консультант Нацслужбы Жигинас

МЗУ готовится к проведению госзакупок лекарств за счет госбюджета с 2020г

В Киеве на взятке задержан врач-трасплантолог Института Шалимова

"Киевстар" за средства SMS-пожертвований приобрел оборудование для Охматдета

НСЗУ выплатила медучреждениям первички около 12,5 млрд грн

Скалецкая опровергла назначение журналиста Диброва замминистра здравоохранения

Медсеть "Добробут" и клиника "Борис" запустили работу объединенной службы неотложной медпомощи

Специалисты Александровской больницы Киева провели 10 операций имплантирования аортального клапана через бедреную артерию

Вакцины от гриппа прошли госконтроль качества – Гослекслужба

Минцифры и Минздрав Украины утвердили план развития eHealth

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА