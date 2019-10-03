Медицина

16:50 03.10.2019

В Киеве на взятке задержан врач-трасплантолог Института Шалимова

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В Киеве на взятке задержан врач-трасплантолог Института Шалимова

Заведующий отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии им.Шалимова Национальной академии медицинских наук Украины был задержан в четверг при получении взятки в размере $20 тысяч, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Врач-трансплантолог был уличен "на горячем" во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере 20 000 долларов США за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию. В ходе проведения неотложных следственных действий в рабочем кабинете задержанного и в его помещениях изъят предмет неправомерной выгоды, а также денежные средства в сумме более $60 тыс", - сообщается на странице столичной прокуратуры в соцсети Facebook.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, ведутся следственные действия.

В свою очередь отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что чиновник института был задержан при получении от пациента $22 тысяч. "Предварительно установлено, что сначала пациент передал задержанному $2 тысячи, однако он требовал за проведенное операции на печени и прохождение курса реабилитации $40 тысяч… Проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыски, допросы свидетелей с целью установления всех обстоятельств правонарушения. В служебном кабинете правоохранители изъяли $64 550, почти 9 тыc грн, а по месту жительства фигуранта - более $13 тыс и EUR7,3 тыс", - говорится в сообщении.

В то же время, в Службе безопасности Украины сообщают о разоблачении руководителей отделения одного из институтов Национальной академии медицинских наук, которые требовали средства у пациентов за проведение операций. "Оперативники спецслужбы установили, что служащие государственного медицинского учреждения систематически получали деньги от граждан, проходящих лечение или требующих другой медицинской помощи "Эскулапы", используя свое должностное положение, организовали механизм поборов с пациентов, готовящихся к тяжелым операциям по трансплантации органов. За предварительную консультацию они "брали" 3 тыс грн, за хирургические вмешательства и проведения операций суммы составляли от $20 тыс до $50 тыс", - сообщается на официальном сайте СБУ.

По данным спецслужбы, задержан "организатор противоправной схемы", продолжаются следственные действия для установления всех задействованных в противоправном механизме. Операция проводилась совместно с Государственной службой финансового мониторинга.

Вместе с тем 24 сентября Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова объявил конкурс на замещение ряда вакантных должностей. В частности, конкурс был объявлен на должность заведующего отделением трансплантации и хирургии печени.

В настоящее время эту должность занимает доктор медицинских наук и лауреат Государственной премии Олег Котенко.

Как сообщалось, в 2012 году трех врачей-трансплантологов Института им. А.Шалимова (Киев) обвинили в проведении незаконных операций по трансплантации органов. Им было предъявлено обвинение по ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение по передаче людей).

По информации милиции, столичные врачи входили в состав преступной группировки, участники которой на протяжении длительного времени занимались торговлей людьми из Украины в Азербайджан. Лидером является гражданин Израиля без медицинского образования. Во время следствия врачи находились под стражей.

По данным следствия, из 25 операций 15 врачи института сделали в Азербайджане, остальные - в Эквадоре и Косово. Две операции были сделаны непосредственно в Институте им. Шалимова.

Теги: #взятка #врач #институт_шалимова
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