Медицина

14:05 01.10.2019

Минцифры и Минздрав Украины утвердили план развития eHealth

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Минцифры и Минздрав Украины утвердили план развития eHealth

Вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров совместно с министром здравоохранения Зоряной Скалецкой согласовали общий план приоритетов и действий по развитию системы eHealth, сообщается на сайте правительства.

План действий, в частности, предусматривает 14 шагов, среди которых: утверждение концепции электронного здравоохранения (срок - до 30 ноября 2019 года), проведение аудита имеющихся информационных систем и реестров в сфере здравоохранения (до 15 ноября 2019 года) и определение плана внедрения стандартов хранения и передачи медицинской информации (до 1 января 2020 года).

"Важно объединить усилия органов власти и частного бизнеса, а также - международных партнеров, чтобы принимать эффективные решения, способствующие развитию электронной медицины. У нас есть четкий план действий, который должен быть выполнен в сроки", - цитирует правительственная пресс-служба Федорова.

Он отметил, что за каждый пункт плана возложена ответственность на конкретного человека, "поэтому никаких оттягиваний и отговорок".

"Чрезвычайно важно, что у нас - единое видение того, как двигаться дальше и работать вместе для продолжения реформы здравоохранения, в которой еНealth - важная составляющая", - добавила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Глава Минздрава ранее говорила о том, что медицинская информационная система eHealth необходима для дальнейшего реформирования здравоохранения Украины.

Теги: #минцифры #ehealth #минздрав #план
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