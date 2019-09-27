Медицина

18:08 27.09.2019

Проект госбюджета Украины на 2020г. предусматривает только 40% средств для госзакупки лекарств

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Проект госбюджета Украины на 2020г. предусматривает только 40% средств для госзакупки лекарств

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает выделение на централизованные закупки лекарственных средств 6,6 млрд грн, что составляет только 40% необходимых потребностей при закупке лекарств, сообщил благотворительный фонд "Пациенты Украины".

"Выделенные средства в проекте бюджета 2020 года на централизованные закупки лекарств в размере 6,6 млрд грн покрывают лишь 40% потребности больных в препаратах. Таким образом, 1,2 млн пациентов остаются без лекарств. Чтобы покрыть 100% потребность в лекарствах и медицинских изделиях необходимо выделить 17 млрд грн", - сообщается в пресс-релизе фонда, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В фонде также указали на факт урезания в проекте госбюджета на 2020 год финансирования на закупку лекарств по 21 из 40 имеющихся госпрограмм. В частности, сокращено финансирование закупок практически по всем редким (орфанным) заболеваниям.

"Стоит отметить, что и раньше эти нозологии были крайне недофинансированы, и в среднем покрывались лишь на 50% потребности. Уменьшение финансирования в 2020 году может привести к прерыванию лечения более чем 12 тыс. пациентов с редкими и хроническими заболеваниями, которые требуют дорогостоящего лечения и в дальнейшем ставит под угрозу их жизни", - подчеркнул фонд.

По информации организации, в частности, вместо 15 пациентов с диагнозом семейная дистония лечение смогут получить только пять человек. Также сокращение финансирования лишит лечения 494 больных ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА), а прерывание лечения перечеркнет весь эффект ранее полученной терапии. Кроме того, 22 пациента, нуждающихся в эндопротезировании при несовершенном остеогенезе ("хрустальные дети"), в 2020 году могут остаться без жизненно необходимых медицинских изделий, "так как весь бюджет направления, скорее всего, будет использован для ургентного протезирования взрослых пациентов", еще 710 пациентов с гемофилией, которые не получат лечения в 2020 году, ждет преждевременная смерть из-за невозможности остановить кровь при естественных физиологических процессах или малейшем повреждении тканей.

В фонде "Пациенты Украины" отмечают, что пациенты с редкими заболеваниями – это особо уязвимая группа пациентов, требующих пожизненного лечения, которое в некоторых случаях обходится в 1 млн грн в год для одного пациента.

"Это непосильная сумма для рядовых пациентов, поэтому важно, чтобы государство обеспечило лечением эту группу населения и дало шанс на полноценную жизнь", - отметила исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Инна Иваненко.

Как сообщалось, общественный союз "Орфанные заболевания Украины" заявил о существенном сокращении в проекте госбюджета на 2020 год финансирования закупки лекарственных средств и медизделий для орфанных пациентов.

Теги: #лекарства #госбюджет #госзакупки
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