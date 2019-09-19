Обыски в НИР в августе начались за пять дней до ожидаемого распоряжения правительства об автономизации института – главврач

Обыски в Национальном институте рака (НИР) в августе 2019 года начались за пять дней до ожидаемого выхода распоряжения правительства об автономизации института, процесс реформирования клиники был остановлен, рассказал главный врач НИР Андрей Безносенко.

"В мае 2019 года в Министерстве здравоохранения состоялась встреча, на которой обсуждалась реорганизация института. На встрече в присутствии директора НИР Елены Колесник, заместителя директора института Александра Яцины и главы директората Минздрава Оксаны Сухоруковой, заместитель министра Павел Ковтонюк предложил мне возглавить комиссию по реорганизации института и поставил задачу провести процедуру до декабря 2019 года", - рассказал он агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Безносенко, проект реорганизации НИР должен был начаться с принятия распоряжения Кабмина, которое было подготовлено, представлено на рассмотрение правительства и должно было быть рассмотрено на заседании правительства 21 августа.

"16 августа, во время моего пребывания в отпуске, за пять дней до ожидаемого распоряжения Кабмина о начале реорганизации института, в помещениях НИР были проведены обыски на основании постановления следственного судьи. 21 августа Кабмин прежнего состава не стал принимать решение о реорганизации НИР на своем последнем заседании", - сказал он.

По словам Безносенко, "после отсрочки реорганизации, по приказу директора была создана комиссия для служебного расследования на основаниях, не определенных законодательством. Официальным основанием проверки отмечена необходимость "подтверждения информации из постановления об обыске".

При этом Безносенко уверил, что "комиссия под председательством заместителя директора по общим вопросам (экономическим и финансовым) Дмитрия Никитина никаких вопросов, доказательств или иных фактов не предоставила".

Главврач считает, что "решение об обыске нужно было не для обыска, а для очевидно заказных публикаций в СМИ, которые, в свою очередь, стали звеном в цепи событий по недопущению принятия правительством решения о реорганизации медучреждения".

Безносенко подчеркнул, что никогда не состоял в тендерном комитете по закупкам института и не имел права подписи от имени института.

"Эта бюрократическая волокита выбила меня из лечебного процесса. Через месяц и в день проведения публичных обсуждений ситуации в комитете по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной Рады, прокуратура Киева сообщила, что подготовлены подозрения двум врачам. Я не имею права разглашать их фамилии. Но это явно не я и не мой заместитель. Из более 1300 человек врачебного персонала нашей клиники возможны случаи бытовой коррупции с учетом очень многих негативных обстоятельств, которые также не зависят от врачей", - сказал он.

Безносенко считает, что основанием для его отстранения стало его заявление об имеющемся конфликте интересов команды директора НИР Колесник, в частности, в отношении допороговых закупок.

"Думаю, именно эти обращения, в частности, в НАПК, стали окончательным основанием моего отстранения, я уверен, что, имея доступ к информации, мог бы найти еще доказательств совершения коррупционных правонарушений и сомнительного и неэффективного расходования средств бюджета НИР", - сказал он.

Безносенко сообщил, что 10 сентября приказом директора института он и его заместитель были отстранены от исполнения обязанностей на основании решения комиссии о "значительном общественном резонансе" без каких-либо доказательств.

"Считаю, что важным для общественного внимания должен оставаться вопрос автономизации института, ведь это одно из условий противодействия бытовой коррупции на уровне "пациент-врач", а также вопросы противодействия глобальной коррупции на закупках, где речь не о тысячах, а о миллионах гривень", – сказал он.

Безносенко отметил, что в настоящее время "ситуация в институте критическая: врачи не обеспечены даже расходными материалами вроде стерильных перчаток и дезинфицирующих материалов, пациенты и их родственники вынуждены самостоятельно покупать ценные лекарственные средства, половина одного из корпусов института является строительной площадкой, отгороженной от пациентов, которых везут после операций, одним слоем гипсокартона".

Как сообщалось, Голосеевский райсуд Киева в четверг вечером начал рассмотрение ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в производстве по злоупотреблениям в Национальном институте рака (НИР) одному из подозреваемых врачей.

Министерство здравоохранения Украины заявило, что примет кадровые решения относительно руководства Национального института рака (НИР) по результатам аудита, который проведет в клинике.

Ранее, 16 августа, во время проведения следственно-оперативных мероприятий в Национальном институте рака правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака.

Во время проведения санкционированных обысков в служебных помещениях Института рака и по месту жительства фигурантов была изъята документация, подтверждающая причастность врачей к противоправной деятельности.