Медицина

18:48 19.09.2019

Суд в Киеве начал избирать меру пресечения подозреваемому завотделением Института рака, но объявил перерыв из-за ходатайства защиты об отводе

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Суд в Киеве начал избирать меру пресечения подозреваемому завотделением Института рака, но объявил перерыв из-за ходатайства защиты об отводе

Голосеевский райсуд Киева в четверг вечером рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в производстве по злоупотреблениям в Национальном институте рака (НИР) одному из подозреваемых врачей, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"В ходатайстве прокурор просит применить к подозреваемому, который занимает должность заведующего поликлиническим отделением НИР, меру пресечения в виде содержания под стражей", - написала Максимец на своей странице в соцсети Facebook.

Вместе с тем, добавила она, в ходе заседания адвокат подозреваемого сначала подал ходатайство о нарушении правил территориальной подсудности, в чем суд с ним не согласился и отказал ему, "а вторым ходатайством адвокат заявил об отводе судьи, что, по мнению прокуратуры, является попыткой затянуть процесс".

"Сейчас суд объявил перерыв в заседании для решения вопроса об отводе. О дате и времени заседания будет сообщено дополнительно", - добавила Максимец.

Как сообщалось, 16 августа во время проведения следственно-оперативных мероприятий в Национальном институте рака правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения двумя врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака.

Во время проведения санкционированных обысков в служебных помещениях Института рака и по месту жительства фигурантов была изъята документация, подтверждающая причастность врачей к противоправной деятельности.

17 сентября, прокуратура города Киева уведомила о подозрении заведующего поликлиническим отделением Национального института рака и врача-онколога.

Подозреваемым инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.184 (Нарушение права на бесплатную медицинскую помощь) и ч.3 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно) УК Украины.

Теги: #нир #институт_рака #коррупция #суд
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