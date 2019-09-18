Медицина

17:02 18.09.2019

Государство должно сохранить возможность международных закупок лекарств наряду с другими механизмами госзакупок

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Государство должно сохранить возможность международных закупок лекарств наряду с другими механизмами госзакупок

Государство должно сохранить возможность закупок лекарств за средства государственного бюджета наряду с возможностью использования других механизмов бюджетных закупок, считает партнер, адвокат ЮК "Правовой Альянс" Дмитрий Алешко.

Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" принятие в первом чтении новой редакции закона "О публичных закупках", юрист отметил, что текст новой редакции не содержал пункта о том, что действие закона не распространяется на закупки лекарственных средств и медицинских изделий через международные специализированные организации.

"Международные закупки на данный момент регулируются отдельным законом, который был принят еще 19 марта 2015 года. При таких обстоятельствах международные закупки продолжать было бы невозможно", - сказал он.

Алешко напомнил, что после голосования за новую редакцию закона о публичных закупках глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий и народный депутат Ольга Стефанишина заявили о том, что между первой и второй редакцией будут внесены изменения, которые позволят продлить закупки лекарств через международные организации еще на два года.

При этом юрист подчеркнул, что "исторически сложилось, что мнения экспертов относительно таких закупок разделились на две жесткие полярные позиции: за и против".

"Я попробую подойти к оценке эффективности закупок через международные организации сбалансировано. Так, к явным преимуществам международных закупок можно отнести: устранение коррупционной составляющей (закупки проводятся в соответствии с внутренними жесткими процедурами UNDP, UNICEF и Crown Agents), цены на лекарства по некоторым позициям существенно ниже тех, по которым закупало министерство ранее, что позволяет экономить деньги налогоплательщиков в значительных размерах, все больше зарубежных производителей стали поставлять лекарства напрямую через международные закупки", - сказал он.

При этом, по словам Алешко, к недостаткам международных закупок можно отнести, значительные сроки поставок, которые иногда превышают более 1-1,5 года, 100%-ю предоплату Министерства здравоохранения за лекарства и медицинские изделия на срок 1-1,5 года, когда "6 млрд грн предоплаты работают на экономику других стран", а также то, что ежегодно такие закупки стартуют во второй половине бюджетного года, так как закон, по которому закупки переданы международным организациям, выписан таким образом, что у Минздрава уходит полгода на отбор международных организаций, хотя они из года в год одни и те же, и утверждение номенклатуры, подписание контрактов.

"К этому добавляется бюрократия, оставшаяся в наследство от советской системы управления", - добавил юрист,

При этом он подчеркнул, что "передача закупок международным организациям в 2015 года была первым опытом Украины".

"Более того, ни одна из стран Европы не решилась передавать все 100% централизованных закупок международным организациям. Таким образом, сложно было в той точке написать совершенный закон. Однако сейчас есть возможность исправить некоторые моменты, учитывая скорость принятия нормативных актов сегодняшним составом Верховной Рады", - сказал он.

"На мой взгляд, закупки лекарственных средств и медицинских изделий необходимо продлевать на новый период. Самое главное, возможность таких закупок необходимо оставлять для государства Украина как опцию. Государство в лице Кабинета министров и Министерства здравоохранения должно решать, кто сможет более эффективно, за более низкую цену и быстро поставить качественные лекарства для наших пациентов. Это может быть одна из международных организаций или централизованное закупочное агентство ГП "Медицинские закупки Украины", либо это может быть прямой долгосрочный контракт с производителем", - подчеркнул Алешко.

Вместе с тем, по мнению юриста, для урегулирования ситуации в сфере бюджетных закупок лекарств необходимо внести изменения в закон от 19 марта 2015 года, запустивший закупки через международные организации, и "убрать бюрократическую составляющую, которая усложняет процесс организации закупок".

Кроме того, Алешко считает необходимым "как можно быстрее внедрить электронную систему учета остатков, которая позволила бы видеть в режиме онлайн остатки товаров в любой точке Украины и перераспределять их между регионами". Также Минздрав должен провести серьезные переговоры с международными организациями и согласовать приемлемые для нашего государства и наших пациентов сроки поставки лекарств по тем позициям, которые закупаются из года в год и по которым известны поставщики.

"Как видите, все проблемы решаемы. Известны механизмы. Необходима, как модно говорить сейчас, политическая воля", - подчеркнул Алешко.

Теги: #лекарства #закупки
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