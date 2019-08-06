Медицина

17:01 06.08.2019

В Украину поставили первую партию препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г.

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В Украину поставили первую партию препаратов для онкобольных за средства госбюджета 2019 г.

Первые лекарства для онкобольных, закупленные через международную организацию Crown Agents за средства госбюджета 2019 года, уже поставили в Украину и вскоре распределят в регионы, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, уже поставлены такие препараты как хлорамбуцил, кальция фолинат, интерферон альфа-2b. Препарат интерферон поставлен почти в полном объеме, что позволяет покрыть практически всю заявленную потребность.

Кроме того, в ближайшее время в Украину прибудут еще семь наименований препаратов для лечения взрослых с онкозаболеваниями. Все препараты соответствуют международным стандартам качества.

В госбюджете на 2019 год на закупки лекарств предусмотрено 6,6 млрд грн, из них на направление взрослой онкологии - более 1,3 млрд грн.

Теги: #медреформа #госбюджет #минздрав #онкология #препараты
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