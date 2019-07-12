Предусматривающий химкастрацию закон об усилении ответственности за педофилию может спровоцировать иски в ЕСПЧ – Супрун

Принятый Верховной Радой закон об усилении ответственности за педофилию, предусматривающий, в том числе, принудительную химическую кастрацию, может спровоцировать подачу исков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), считает и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Использование химической кастрации как метода наказания без согласия и является грубым нарушением прав человека, предусмотренных Конституцией Украины и международными конвенциями. Оно должно быть частью лечения, которое должно происходить гуманно и дополняться другими методами. Если этот закон вступит в силу, Украина будет иметь иски в Европейский суд по правам человека. Следовательно, деньги налогоплательщиков будут тратиться на компенсации насильникам. Ведь уже сейчас очевидно, что это будет признано нарушением прав человека", - написала она на своей странице в сети Facebook.

Кроме того, по мнению Супрун, закон имеет еще ряд недостатков, в частности, связанных с открытым реестром педофилов.

"Закон не определяет, по каким принципам должен работать этот реестр. Открытые реестры могут навредить самым жертвам сексуального насилия. Ведь большая часть случаев сексуального насилия происходит в семьях. Лишь 10% таких преступлений совершаются незнакомыми жертве преступниками", - отметила и.о. министра здравоохранения.

Супрун обратила внимание, что "американский опыт показывает, что матери отказываются сообщать о преступлениях из-за публичности. Они боятся, что их муж или любовник, который насилует ребенка, попадет в реестр. Поэтому преступники остаются безнаказанными".

Супрун подчеркнула, что, принимая это решение, депутаты проголосовали не за законопроект, который был разработан экспертами.

"Это означает, что Украина станет первым государством в мире, которая превратит лечение в наказание. Педофилия действительно является психической болезнью. Ее действительно лечат химической кастрацией, но только в комплексе с другими методами лечения. Депутаты же проголосовали за то, чтобы сделать химическую кастрацию методом наказания всех людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Украина будет принудительно делать химическую кастрацию людям, без учета их состояния здоровья", - написала она.

"Надеюсь, что президент не подпишет этот закон. Потому врачи не будут осуществлять антигуманное "лечение", которое противоречит их профессиональной этике", - подчеркнула она.

Как сообщалось, Верховная Рада 11 июля приняла за основу законопроект, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления сексуального характера против малолетних.

Вместе с тем законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 821, согласно которой такие преступники могут рассчитывать на замену не отбытой части наказания добровольной мерой медицинского характера после того, как отбыли не менее 9 лет назначенного наказания в виде лишения свободы.

Решение о замене части срока тюремного заключения химической кастрацией будет принимать суд с учетом вывода эксперта.

В Уголовном кодексе может также появиться статья 951 с описанием порядка проведения добровольной химической кастрации.