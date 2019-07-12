Минздрав начал поставлять в регионы закупленные за средства госбюджета препараты от вирусного гепатита С

Министерство здравоохранения начало поставку в регионы закупленные за средства госбюджета препараты для лечения вирусного гепатита С с действующим веществом даклатасвир и софосбувир / велпатасвир.

Как сообщает пресс-служба ведомства, эта партия лекарственных средств позволит обеспечить инновационное лечение более 7000 пациентов с вирусным гепатитом C за счет госбюджета.

"Закупленные препараты - это новейшие лекарства прямого действия, соответствующие рекомендациям Европейской ассоциации по изучению болезней печени по лечению гепатита C. Инновационный курс лечения состоит в том, что пациент просто принимает таблетки в течение трех месяцев", - сообщает Минздрав.

Эффективность этого курса лечения доказана и составляет более 90%.

Препараты были закуплены через международную организацию - Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) по цене $89 за курс.

В медучреждения будут бесплатно доступны препараты "Майгеп" (софосбувир) и ТМ "Майдекла" (даклатасвир) для комплексного курса лечения гепатита С для более 1,200 тыс. пациентов, а также препарат "Ледвир" (софосбувир/ледипасвир), благодаря которым смогут вылечиться почти 2 тыс. больных и более 12 тыс. упаковок лекарственного средства ТМ "Майхеп ALL" (софосбувир/велпатасвир) для лечения более 4 тыс. пациентов.

Как сообщалось, с 2015 года и до настоящего времени закупку лекарств и медизделий по государственным программам за средства госбюджета осуществляли три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

Минздрав 25 октября 2018 года зарегистрировал ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) - централизованное агентство медицинских закупок, специализирующееся на закупках лекарственных средств и медицинских изделий. МЗУ получил статус центральной закупочной организации и начнет работу с закупками на основе рамочных соглашений, что значительно облегчит работу региональных заказчиков.