Медицина

15:11 24.06.2019

Корью в Украине с начала года заболели около 55 тыс. человек – ЦОЗ

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Корью в Украине с начала года заболели около 55 тыс. человек – ЦОЗ

 В Украине с начала 2019 года корью заболели 54,758 тыс. человек, из них 29,033 тыс. детей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, с 13 по 20 июня 2019 года корью заболели 705 человек.

За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (72 больных, из них 27 детей), Львовской (62/44), Черновицкой (55/37), Ривненской (46/32) областях и Киеве (64/34).

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

В Хмельницкой области в рамках дополнительных мероприятий иммунизации от кори в области прививки получили почти 20 тыс. чел., из них 9 тыс. детей и более 11 тыс. взрослых (студенты и работники учреждений образования).

Похожие кампании по вакцинации проходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тыс. и 12 тыс. школьников. В настоящее время более 90% школьников Львовской области защищено от кори.

По состоянию на 20 июня 2019 года в Украине было более 750,336  тыс. доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Теги: #корь #цоз #минздрав
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