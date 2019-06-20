Фонд Ахметова передаст украинским больницам 200 "скорых"

Благотворительный фонд Рината Ахметова передаст детским областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад во всех областях Украины 200 карет скорой помощи, сообщается на сайте фонда со ссылкой на члена набсовета Наталью Емченко.

"В 2019 году будет реализован знаковый для Украины проект. Фонд передаст украинским больницам 200 автомобилей скорой помощи, что позволит сделать экстренную помощь доступной, в нужное время, в нужном месте, для миллионов украинцев", – процитировала пресс-служба Емченко.

Согласно сообщению, проект передачи автомобилей скорой помощи учреждениям здравоохранения реализуется по личному решению Учредителя Фонда - Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств