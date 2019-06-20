Медицина

14:19 20.06.2019

Кабмин Украины обяжет аптеки при муниципальных больницах войти в госпрограмму "Доступные лекарства"

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Кабмин Украины обяжет аптеки при муниципальных больницах войти в госпрограмму "Доступные лекарства"

Кабинет министров Украины намерен обязать аптеки, которые работают при муниципальных больницах, войти в государственную программу "Доступные лекарства".

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует принятие жесткого решения, которое обяжет аптеки, которые работают при муниципальных больницах, войти в государственную программу "Доступные лекарства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Согласно сообщению, на данный момент по программе "Доступные лекарства", которая работает два года, выписано уже более 36 млн рецептов, а количество аптек, работающих в программе, превышает 7 тыс.

Теги: #аптеки #доступные_лекарства #кабмин
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