Медицина

13:40 20.06.2019

Комитет ВР по бюджету выступил за невхождение больниц НАМНУ и "Феофонии" в медреформу

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Комитет ВР по бюджету выступил за невхождение больниц НАМНУ и "Феофонии" в медреформу

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета большинством голосов поддержал законопроект, которым исключаются из процесса трансформации системы здравоохранения медицинские учреждения, подчиняющиеся Государственному управлению делами (ГУД) и Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ).

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, такое решение комитет принял в среду.

Согласно сообщению, позиция министерства остается неизменной.

"В результате трансформации системы здравоохранения в Украине должно быть создано единое медицинское пространство. Ведомственные медицинские учреждения, в том числе клиническая больница "Феофания" и учреждения НАМНУ, должны перейти на принцип "деньги следуют за пациентом". Каждый украинец имеет право свободно выбирать учреждение, в котором он будет лечиться, а в стране должна быть сформирована здоровая конкуренция за пациента",- подчеркнули в Минздраве.

Ранее этот законопроект поддержал правительственный комитет по экономическим вопросам.

Как сообщалось, в апреле депутаты разных фракций зарегистрировали законопроект, предусматривающий невключение в реформирование системы здравоохранения медучреждения системы НАМНУ и ГУД и сохранение за этими медучреждениями прямое финансирование из госбюджета.

Соответствующий законопроект о внесении изменения в Бюджетный кодекс относительно финансового обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения (№10231) зарегистрировали депутаты Константин Ищейкин (БПП), Игорь Молоток ("Воля народа"), Александр Горбунов, Владимир Шкварилюк (оба – "Народный фронт") и Иван Крулько ("Батькивщина").

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его целью является упорядочение отношений в сфере финансового обеспечения за счет средств госбюджета отдельных программ, деятельности учреждений здравоохранения в процессе поэтапной реализации некоторых положений закона о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения

Ранее, 16 апреля текущего года, Минздрав сообщил о начале консультаций ведомственных клиник по вопросам заключения договоров с НСЗУ в рамках медреформы.

В приоритетном перечне Минздрава по подготовке к работе в медреформе, в частности, учреждения, находящиеся в подчинении Минздрава, - больница "Охматдет", Национальный институт рака, Институт детской кардиохирургии, Институт сердца, учреждения Национальной академии медицинских наук, учреждения "Укрзализныци", медучреждения силовых ведомств и ветеранов.

Кроме того, в настоящее время Минздрав создал рабочую группу для подготовки учреждений системы Государственного управления делами.

Теги: #медучреждения #медреформа #минздрав
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