Медицина

10:17 04.06.2019

Неизвестные сорвали заседание набсовета Одесского медуниверситета – Минздрав

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Неизвестные сорвали заседание набсовета Одесского медуниверситета – Минздрав

Неизвестные лица в понедельник, 3 июня, ворвались в здание ректората Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и препятствовали проведению внеочередного заседания наблюдательного совета.

Согласно сообщению на сайте Министерства здравоохранения Украины, неизвестные использовали слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадали 28 чел., 26 из которых амбулаторно была предоставлена медицинская помощь. Еще одного взрослого и одного ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Нацполиция задержала правонарушителей и ведет опрос участников инцидента.

Теги: #медуниверситет #одесса
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