Неизвестные сорвали заседание набсовета Одесского медуниверситета – Минздрав

Неизвестные лица в понедельник, 3 июня, ворвались в здание ректората Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и препятствовали проведению внеочередного заседания наблюдательного совета.

Согласно сообщению на сайте Министерства здравоохранения Украины, неизвестные использовали слезоточивый газ.

В результате столкновений пострадали 28 чел., 26 из которых амбулаторно была предоставлена медицинская помощь. Еще одного взрослого и одного ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Нацполиция задержала правонарушителей и ведет опрос участников инцидента.