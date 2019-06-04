Неизвестные сорвали заседание набсовета Одесского медуниверситета – Минздрав
Неизвестные лица в понедельник, 3 июня, ворвались в здание ректората Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и препятствовали проведению внеочередного заседания наблюдательного совета.
Согласно сообщению на сайте Министерства здравоохранения Украины, неизвестные использовали слезоточивый газ.
В результате столкновений пострадали 28 чел., 26 из которых амбулаторно была предоставлена медицинская помощь. Еще одного взрослого и одного ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Нацполиция задержала правонарушителей и ведет опрос участников инцидента.