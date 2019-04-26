Медицина

17:04 26.04.2019

Суд признал недостоверной распространенную на одном из одесских сайтов информацию о фармкомпании "Интерхим"

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Суд признал недостоверной распространенную на одном из одесских сайтов информацию о фармкомпании "Интерхим"

Октябрьский райсуд Мариуполя признал недостоверной информацию относительно фармкомпании ОДО "Интерхим" (Одесса), распространенную одним из одесских сайтов.

Как сообщает пресс-служба фармкомпании, такое решение суд вынес, рассмотрев иск "Интерхима" относительно материала "Одесское предприятие убивает украинскую молодежь?"

В "Интерхиме" отмечают, что данный текст был обнародован на одном из интернет-сайтов Одессы "048.ua", "а затем активно распространялся в интернете с целью давления на предприятие".

"В материале фармкомпания "Интерхим" называлась производителем дешевых наркотиков. Указывалось, что ее генеральный директор Анатолий Редер неоднократно был фигурантом уголовных производств, присутствовала другая, порочащая честь и достоинство, информация. После того как подтвердить информацию авторы (публикации – ИФ) не смогли, суд обязал владельца ресурса опровергнуть материал", - говорится в сообщении компании.

Суд удовлетворил исковые требования о признании распространенной информации недостоверной, нарушающей честь, достоинство и деловую репутацию А.Редера и ОДО "Интерхим".

В настоящее время материал-опровержение обнародован на указанном портале.

Как сообщалось, осенью 2018 года "Интерхим" обратился в суд для опровержения недостоверной информации о его деятельности, обнародованной в одном из интернет-изданий. Компания потребовала от владельца сайта - жителя Мариуполя - удалить ее. В компании подчеркивали, что при подготовке статьи редакция не обращалась к "Интерхим" за разъяснениями одного из вопросов, поднятых в публикации.

До этого, летом 2018 года, "Интерхим" обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой остановить давление на компанию со стороны силовых структур, а также ряда общественных организаций.

В компании подчеркивали, что с февраля 2018 года она подвергается нападкам со стороны силовых органов, "которые, прикрываясь обращениями псевдопатриотов, постоянно обращаются в органы государственного надзора с требованиями проведения проверок и истребования документов финансовой отчетности предприятия".

ОДО "Интерхим" - одно из ведущих фармацевтических предприятий Украины. Основано в 1992 году. Является единственным в стране производителем лекарств для тяжело- и онкобольных, а также одним из поставщиков лекарств по программам Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В 2016 году "Интерхим" инвестировал EUR50 млн. в проект по созданию лабораторно-производственного комплекса.

"Интерхим" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Теги: #информация #суд #одесса #интерхим
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