Медицина

17:28 28.03.2019

Президент Украины подписал доработанный закон о трансплантации

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Президент Украины подписал доработанный закон о трансплантации

Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку (законопроект №9461-д), принятые Верховной Радой 28 февраля 2019 года и дающие возможность разблокировать приостановленную с 1 января 2019 года трансплантацию.

Как сообщается на сайте парламента, закон с подписью президента возвращен в парламент 28 марта.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон №9461-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку", в котором предусмотрена отсрочка введения в действие нового закона о трансплантации до 1 января 2020 года, что позволит пролонгировать до 31 декабря 2019 года закон о трансплантации, который действовал ранее. Таким образом, парламент разблокировал приостановленную в настоящее время трансплантацию органов из-за неготовности госреестров.

Верховная Рада приняла закон о посмертном донорстве в мае 2018 года (№2427). Документ вступил в силу 1 января 2019 года, тогда же утратил силу закон о трансплантации, который действовал ранее (№1007). В то же время часть норм нового закона оказалось невозможно реализовать, поскольку не была создана информационная система трансплантации. В связи с этим парламент планировал отсрочить до 2020 года начало действия закона, но соответствующее решение так и не было принято.

Теги: #порошенко #закон #трансплантация
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