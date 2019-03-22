Медицина

12:20 22.03.2019

В Украине до конца марта откроется 71 амбулатория в рамках реализации программы сельской медицины - Порошенко

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В Украине до конца марта откроется 71 амбулатория в рамках реализации программы сельской медицины - Порошенко

 71 амбулатория откроется в Украине до конца марта текущего года в рамках реализации программы сельской медицины, обещает президент Украины Петр Порошенко.

"Первые результаты реализации программы сельской медицины – спроектировано 517 новых энергоэффективных амбулаторий в селах… Могу отчитаться, что из этих 517 уже началось строительство 392… 71 амбулатория будет введена в эксплуатацию до конца марта", - сказал П.Порошенко на форума "Школа семейной медицины" в пятницу в Киеве.

Он напомнил, что население поддержало новую модель работы "врач-пациент", когда пациент выбирает врача, а врач получает зарплату в зависимости от количества пациентов. "И сейчас уже более 25 млн граждан выбрали именно такую модель", - отметил президент.

Теги: #порошенко #медреформа #амбулатории #село
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