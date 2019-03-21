Во Львовской области 90% школьников защищены от кори - Минздрав

Уровень иммунизации школьников во Львовской области достиг 90%, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, в рамках кампании по иммунизации пропущенные прививки получили 26,605 тыс. детей.

Как сообщалось, впервые с начала вспышки кори в Украине Львовская область потеряла свое лидерство по уровню заболеваемости корью: с 1 февраля этот показатель еженедельно снижался на 10%.

По состоянию на 14 марта 2019 года в регионах было более 1,17 млн доз вакцины КПК (против кори, паротита и краснухих).