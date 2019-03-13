Медицина

14:55 13.03.2019

Кабмин утвердил критерии оценки рисков в деятельности банков пуповинной крови

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Кабмин утвердил критерии оценки рисков в деятельности банков пуповинной крови

Кабинет министров утвердил критерии оценки степени риска от осуществления хозяйственной деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека и определил периодичность планового контроля этих структур Минздравом.

Согласно постановлению правительства, утвержденному на его заседании в среду, при проведении проверки за каждый из определенных Минздравом критериев будет начисляться определенное количество баллов, по которому банк пуповинной крови будет отнесен к субъекту с высокой, средней или низкой степенью риска. Указанная степень риска будет определять периодичность плановых проверок. При этом период между проверками может быть увеличен в 1,5 раза в зависимости от степени риска.

Критериями определения степени риска банка пуповинной крови названы срок ведения хозяйственной деятельности банка пуповинной крови, других тканей и клеток человека, а также наличие нарушений законодательства в сфере здравоохранения.

Ранее период между двумя проверками банков пуповинной крови не должен был превышать двух лет.

Как сообщалось, в 2016 году Кабмин утвердил лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека.

Теги: #банк_крови #пуповинная_кровь #кабмин
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