В Украине впервые провели аэромедицинскую эвакуацию - Минздрав

Центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Донецкой области и Киева совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям при поддержке участников Операции объединенных сил впервые провели аэромедицинскую эвакуацию, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, 27 февраля из Краматорска в Киев специализированным самолетом транспортировали девочку в тяжелом состоянии.

Девочку доставили из областного отделения нейрохирургии больницы Лимана (Донецкая обл.) к аэродрому Краматорска в сопровождении врача-анестезиолога и фельдшера. После чего бригада экстренной медицинской помощи в сопровождении патрульной полиции доставила ребенка в институт нейрохирургии им. академика А.П.Ромоданова НАМН Украины.

В настоящее время девочка находится в отделении интенсивной терапии и анестезиологии института, ее готовят к оперативному вмешательству.