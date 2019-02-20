Минздрав предложил утвердить Порядок проведения "пилота" по реализации госгарантий для вторички

Министерство здравоохранения Украины предложило утвердить порядок проведения пилотного проекта по реализации госгарантий медицинского обслуживания населения по программе медгарантий для амбулаторно-поликлинической вторичной (специализированной) медицинской помощи.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров обнародован на сайте Минздрава для общественного обсуждения 14 февраля.

Порядок предусматривает предоставление пациентам услуг специализированной медпомощи за счет средств госбюджета по направлению врача, внесенному в электронную систему здравоохранения e-Health.

Участие в пилотном проекте имеют право принимать физические лица, получившие лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике, учреждения здравоохранения коммунальной и частной форм собственности. Не могут принять участие в пилотном проекте госучреждения здравоохранения, коммунальные учреждения, находящиеся в управлении облсоветов, а также стоматологические, наркологические, психоневрологические, психиатрические, инфекционные, туберкулезные, кожно-венерологические учреждения и заведения общественного здоровья.

Главным распорядителем средств является Минздрав, распорядителем средств на низшем уровне является Национальная служба здоровья.

Срок реализации проекта - с 1 июля по 31 декабря 2019 года.