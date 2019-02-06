Медицина

19:22 06.02.2019

Аваков не поддерживает отстранение судом Супрун: "абсурдное решение"

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Аваков не поддерживает отстранение судом Супрун: "абсурдное решение"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не поддерживает решение Окружного административного суда Киева об отстранении Уляны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения Украины.

"Мы сегодня с коллегами это обсуждали. Я не поддерживаю такое отстранение... абсурдное решение", сказал А.Аваков журналистам в среду вечером.

При этом он добавил, что вопрос квалификации, возможно правомерный. "Но вопрос определения суда, который посреди зимы "как здрасьте", ни с кем не обсудив, не выслушал доводы Кабинета министров и постановил решение такое... на мой взгляд, это решение не является доказанным".

Он также выразил мнение, что решение Апелляционного суда по жалобе, поданной Минюстом, пересмотрит это решение

Теги: #супрун #мнение #аваков
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