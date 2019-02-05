Медицина

11:23 05.02.2019

В школах Дрогобыча объявили карантин в связи с ростом заболеваемости на грипп и ОРВИ

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В школах Дрогобыча объявили карантин в связи с ростом заболеваемости на грипп и ОРВИ

Дрогобычский городской совет принял решение приостановить учебный процесс в школах Дрогобыча и Стебныка в связи с ростом заболеваемости на грипп и ОРВИ среди учащихся, сообщает пресс-служба Дрогобычского горсовета.

По данным пресс-службы, обучение приостановлено до конца текущей недели.

Во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, начальник отдела образования Дрогобычского горсовета Петр Сушко сообщил, что 4 февраля из 10тыс. 197 учеников школ Дрогобыча и Стебныка отсутствовали на уроках 2тыс. 223 ученика, из них – 1тыс. 922 больны гриппом или ОРВИ, что составляет 18,8% от общего числа.

Причем, только за 1 февраля количество заболевших возросло на 422 ученика. В общем процент заболевших гриппом и ОРВИ учащихся составляет 18,8%.

По данным областного лабораторного центра Минздрава, с начала 2019 года во Львовской области гриппом и ОРВИ заболели более 14 тысяч человек, из них – более 55% – дети школьного возраста.

Зафиксированы два случая смерти от гриппа.

Теги: #орви #дрогобыч #грипп
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