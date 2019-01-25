НСЗУ выплатила более 1 млрд грн медучреждениям первички по договорам 2019 года

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) выплатила 1,046 млрд грн медицинским учреждениям первичного звена по договорам на 2019 год, сообщается на странице службы в Facebook.

Согласно сообщению, средства поступили на счета 891 медицинского учреждения.

Как сообщалось, НСЗУ во время третьей волны подписания договоров с медицинскими учреждениями первичной медпомощи получила от них 1207 заявок.

По итогам "первой" и "второй волны" заключения договоров НСЗУ заключила договоры с 623 медицинскими учреждениями первичной медицинской помощи, 85 и которых – частные, и выплатила им 2,45 млрд грн.