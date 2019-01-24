Медицина

14:06 24.01.2019

Количество отравившихся детей в Киевской области увеличилось до девяти, трое находятся в реанимации

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Количество отравившихся детей в Киевской области увеличилось до девяти, трое находятся в реанимации

В больнице г.Барышевка Киевской области находятся девять детей, отравившихся в школьном автобусе, трое – в реанимации, сообщает департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации.

Как сообщает департамент здравоохранения Киевской ОГА в Фейсбуке, предварительно в салоне автобусе находилось 16 детей в возрасте 10 до 17 лет.

По информации ведомства, уже на первом уроке некоторым ученикам стало плохо и они были направлены с диагнозом ингаляционное отравление неизвестного происхождения в Барышевскую центральную районную больницу.

"Сейчас в больнице находится 9 детей, ожидаем еще двоих. Шесть детей находятся в детском отделении, 3 - в реанимации. У всех детей состояние стабильное, средней тяжести", - информирует начмед Барышевской ЦРБ Лариса Волокита.

По ее словам, окончательная причина отравления будет установлена позже.

Кроме того, глава Киевской ОГА Александр Терещук дал поручение проверить техническое состояние всех школьных автобусов области.

Теги: #дети #киевская_область #отравление
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