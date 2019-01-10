Медицина

18:27 10.01.2019

Проект "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в регионах Украины за 3 года выполнен на четверть

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Проект "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в регионах Украины за 3 года выполнен на четверть

 На реализацию проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" в регионах Украины (2015-2020 гг.) за три года было направлено 1,4 млрд грн субвенции (27,9% ), к настоящему времени он выполнен на четверть, сообщает пресс-служба Счетной палаты Украины.

По ее данным, реализация мероприятий, непосредственно влияющих на улучшение системы здравоохранения (приобретение медицинского оборудования, расходных материалов, автомобилей "скорой помощи"), началась в конце 2017 года и выполнена на 27%. В то же время оплата услуг консультантов, переводчиков, проведение учений, тренингов и конференций осуществляется без проволочек и почти в полном объеме.

Высокий уровень освоения средств зафиксирован во Львовской области (99%). В то же время в Закарпатской области он составляет 63%, Запорожской - 57%, а в Полтавской, Ривненской, Винницкой, Днепропетровской и Волынской - от 31% до 9%.

Как сообщалось, проект "Улучшение здравоохранения на службе у людей" предусматривает повышение качества предоставления медицинских услуг в регионах с акцентом на первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и рака, а также улучшение эффективности системы здравоохранения. Для его реализации в начале 2015 года были привлечены почти $215млн займа от Международного банка реконструкции и развития. Большую часть средств предусмотрено направить на закупку медоборудования, мебели, инвентаря и расходных материалов.

Теги: #бюджет #медицина #медреформа #счетная_палата
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