Медицина

15:12 12.12.2018

Кабмин увеличил размер субвенции местным бюджетам и бюджетную программу лечения за границей

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Кабмин увеличил размер субвенции местным бюджетам и бюджетную программу лечения за границей

Кабинет министров Украины за счет сокращения бюджетной программы "Предоставление первичной медицинской помощи населению" увеличит бюджетные программы "Медицинская субвенция из госбюджета местным бюджетам" и "Лечение граждан Украины за границей" соответственно на 323,135 млн грн и 126,865 млн грн.

Соответствующий проект постановления правительство приняло в среду.

Согласно проекту постановления, сокращение бюджетной программы по первичной помощи возможно, поскольку, согласно информации Национальной службы здоровья Украины, по состоянию на 20 ноября 2018 года по данной программе до конца года останутся неиспользованными 450 млн грн.

Теги: #бюджет #лечение #кабмин
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