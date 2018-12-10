Минздрав вынес на обсуждение 8-ю часть Нацперечня лекарств для закупки за средства госбюджета-2019

Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение восьмую часть Национального перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения, подлежащих закупке за средства государственного бюджета 2019 года.

Соответствующий проект номенклатуры обнародован на сайте ведомства 10 декабря.

Речь, в частности, идет о медикаментах для предоставления неотложной помощи при кровотечениях, для пациентов с болезнью Гоше, для детей с расстройствами психики, для пациентов с легочной артериальной гипертензией, для онкогематологических больных и больных хроническим миелоидным лейкозом, а также для детей с резистентной формой ювенильного ревматоидного артрита.

Как сообщалось, в конце сентября Минздрав начал формировать перечень препаратов и медизделий, подлежащих закупке за средства госбюджета-2019.

С 2015 года и до настоящего времени закупку лекарств и медизделий по государственным программам за средства госбюджета осуществляют три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.