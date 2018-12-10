Медицина

17:06 10.12.2018

Минздрав вынес на обсуждение 8-ю часть Нацперечня лекарств для закупки за средства госбюджета-2019

1 мин читать
Минздрав вынес на обсуждение 8-ю часть Нацперечня лекарств для закупки за средства госбюджета-2019

Министерство здравоохранения Украины вынесло на общественное обсуждение восьмую часть Национального перечня лекарственных средств и изделий медицинского назначения, подлежащих закупке за средства государственного бюджета 2019 года.

Соответствующий проект номенклатуры обнародован на сайте ведомства 10 декабря.

Речь, в частности, идет о медикаментах для предоставления неотложной помощи при кровотечениях, для пациентов с болезнью Гоше, для детей с расстройствами психики, для пациентов с легочной артериальной гипертензией, для онкогематологических больных и больных хроническим миелоидным лейкозом, а также для детей с резистентной формой ювенильного ревматоидного артрита.

Как сообщалось, в конце сентября Минздрав начал формировать перечень препаратов и медизделий, подлежащих закупке за средства госбюджета-2019.

С 2015 года и до настоящего времени закупку лекарств и медизделий по государственным программам за средства госбюджета осуществляют три международные организации - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Программа развития ООН (ПРООН, UNDP) и британское закупочное агентство Crown Agents.

Теги: #лекарства #бюджет #минздрав
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Минздрав сообщает о рейдерском захвате Одесского медуниверситета

Минздрав Украины распределил по регионам 392 тыс. доз вакцины от кори

Доступный на сегодня текст госстратегии обеспечения лекарствами не учитывает всех замечаний бизнеса

Минздрав предложил изменить порядок направления женщин на лечение бесплодия

Минздрав предложил утвердить положение о Единой государственной информационной системе трансплантации

Минздрав закупит услуги по реабилитации детей с ДЦП по переговорной процедуре

Минздрав планирует заменить кабинеты прививок пунктами прививок

Кабмин утвердил Стратегию обеспечения населения лекарствами до 2025г

Минздрав создаст новые диспетчерские службы экстренной помощи в 7 областях

Минздрав планирует заменить бумажные больничные листы электронными уже в 2019г

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 41,6% ниже эпидпорога

Компания Vilkom Services Limited стала владельцем контрольного пакета акций "Фармстандарт-Биолек"

Применение в частных клиниках закупленных за средства госбюджета многодозовых вакцин может быть затруднено – мнения

В Харьковской области превышен пороговый уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

Около 44% случаев профзаболеваний - следствие несовершенства технологического процесса

Экспорт украинской фармпродукции становится приоритетом в торговле с Узбекистаном - Кубив

В Днепровском областном кардиоцентре установили современный ангиограф

"Фармак" открыл новый участок таблеточного производства, инвестировав EUR20 млн

В в/ч Василькова более 10 военнослужащих-срочников обратились к медикам с признаками пищевого отравления

НСЗУ будет требовать от вошедших в медреформу частных клиник соблюдения условий договора – Петренко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА