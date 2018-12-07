Доступный на сегодня текст госстратегии обеспечения лекарствами не учитывает всех замечаний бизнеса

Доступный на сегодняшний день текст Стратегии реализации государственной политики по обеспечению населения лекарственными средствами на период до 2025 года не учитывает всех замечаний бизнеса, сообщила директор по связям с государственными органами фармацевтической компании "Тева Украина" Марина Бучма.

"В тексте, который является публично доступным на сегодня, не были учтены замечания и комментарии со стороны бизнеса, предоставленные при обсуждении этой стратегий еще в 2017 году и в начале 2018 года", - сказал она агентству "Интерфакс-Украина".

Она отметила, что стратегия направлена на гармонизацию украинского законодательства и практики с законодательством ЕС.

Она, в частности, предусматривает автоматическое признание в Украине сертификатов надлежащей производственной практики (GMP), выданных по результатам инспектирования уполномоченными регуляторными органами государств-членов PIC/S, "поможет упростить неоправданные бюрократические процедуры в Украине, и может положительно повлиять на ведение бизнеса". Ожидается, что мероприятия, направленные на решение проблем проведения клинических испытаний, также положительно повлияют на эту отрасль здравоохранения.

В то же время, по словам М.Бучмы, содержащиеся в документе положения, направленные на ослабление защиты прав интеллектуальной собственности, негативно повлияют на появление в Украине инновационных лекарственных средств и их доступность для пациентов, что, в свою очередь, будет тормозить развитие системы здравоохранения и те положительные изменения, которые есть сегодня.

"Хочется подчеркнуть, что государственной стратегией не только в системе здравоохранения, является гармонизация законодательства Украины с законодательством ЕС, с учетом положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Хочется верить, что этот принцип будет применяться полноценно, а не выборочно, в дальнейшей гармонизации", - сказал она.

М.Бучма отметила, что целью государственной стратегии является улучшение показателей здоровья населения путем обеспечения эффективными и безопасными лекарственными средствами и их рационального использования.

"Воплощение этой задачи невозможно без плодотворного сотрудничества всех заинтересованных сторон - государства, бизнеса, медицинской среды и пациентов", - резюмировала эксперт.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил Государственную стратегию реализации государственной политики по обеспечению населения лекарственными средствами на период до 2025 года.

Стратегия предусматривает, в частности, обеспечение качественного и рационального отбора лекарственных средств в Национальный перечень основных лекарственных средств и пакета медицинских гарантий; развитие программы "Доступные лекарства"; усовершенствование системы госрегулирования цен на лекарственные средства; начало работы агентства по оценке медицинских технологий; усиление конкуренции на рынке между производителями, дистрибьюторами и аптеками; усовершенствование системы снабжения препаратами; улучшение уровня доступа населения к инновациям в сфере здравоохранения; урегулирование вопроса патентов на производство лекарственных средств; начало работы централизованного закупочного агентства; оптимизация процесса публичных закупок лекарственных средств, их распределения и поставки с учетом фактических потребностей, а также усовершенствование расчета потребностей медучреждений в лекарствах через систему постоянного мониторинга.